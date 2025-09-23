Il Comune di Santarcangelo nel mirino dei truffatori sventato un raggiro da 150mila euro

23 set 2025

Un’elaborata truffa informatica che poteva costare 150mila euro all’Amministrazione comunale e alla collettività di Santarcangelo: è stato sventato nei giorni scorsi il tentativo di estorcere una cifra considerevole destinata all’impresa esecutrice di un cantiere pubblico attualmente in corso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

