Il Comune di Napoli espone la bandiera palestinese

A quasi due anni dall'inizio della nuova guerra in Medio Oriente, il Comune di Napoli ha affisso una bandiera palestinese a uno dei balconi di Palazzo San Giacomo. La decisione è avvenuta dopo la richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza avrebbero fatto pressione sul sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it