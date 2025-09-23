Il Comune di Napoli espone la bandiera palestinese

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi due anni dall'inizio della nuova guerra in Medio Oriente, il Comune di Napoli ha affisso una bandiera palestinese a uno dei balconi di Palazzo San Giacomo. La decisione è avvenuta dopo la richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza avrebbero fatto pressione sul sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

