il comune di milano tiene il punto su san siro avanti con la vendita

AGI - La giunta milanese tiene il punto sull'affaire San Siro e la vendita a Milan e Inter della Grande funzione urbana (Gfu). Ieri, durante la seconda commissione convocata per discutere la proposta di delibera licenziata mercoledì scorso, la vicesindaca Anna Scavuzzo, che da luglio segue la trattativa con i club e con i consiglieri di Palazzo Marino, replicando agli scettici di questa operazione, ha sottolineato: "L'obiettivo per il Comune non è di natura finanziaria, ma di t rasformazione della Gfu e di valorizzazione di un complesso che potrebbe essere un peso per l'amministrazione, perchè io non ho intenzione di mettere soldi pubblici per un nuovo stadio".

