Il Comune di Barcellona blocca ancora l’apertura del Camp Nou per presunte carenze di sicurezza El Pais

Il Barcellona non potrà tornare nel suo stadio, il rinnovato Spotify Camp Nou, questa domenica contro la Real Sociedad, come invece avrebbe voluto la dirigenza del club. Scrive El Pais: “Il Comune della città, guidato dal sindaco Jaume Collboni, ha infatti respinto la concessione della licenza di apertura a causa delle ‘carenze di sicurezza’ presenti. La cosa più probabile è che la partita si giochi allo Stadio Olimpico di Montjuïc, con orario anticipato alle 18:30, per evitare la sovrapposizione con uno spettacolo piro-musicale previsto alle 22:00 nell’impianto. Il club sostiene pubblicamente che la decisione sul ritorno allo stadio di Les Corts dipenda interamente dal Comune, fonti municipali ribadiscono che l’impianto presenta ancora carenze in materia di sicurezza, considerate prioritarie, oltre ad altre minori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

