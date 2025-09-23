Il Comune a caccia di fondi per riqualificare il campo da calcio
Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Mondavio guidata dal sindaco Mirco Zenobi per il potenziamento delle strutture dedicate allo sport. L’ultimo atto è stata la redazione di un progetto da 150mila euro volto alla riqualificazione del campo da calcio in erba naturale (foto) della frazione di San Michele al Fiume, inviato alla Regione nell’ambito del bando sull’impiantistica sportiva, che prevede per i Comuni sotto i 5mila abitanti un contributo massimo dell’80%, fino al tetto di 100mila euro. "Dopo la realizzazione del nuovo campo da tennis – evidenzia il primo cittadino -, la nostra amministrazione ha sempre fatto progetti di recupero e riqualificazione degli impianti esistenti e in quest’ambito si colloca quello inviato nei giorni scorsi alla Regione, riguardante il campo da calcio di San Michele, che segue quello sulla palestra di Mondavio, già concluso, e quello inerente la palestra di San Michele, in fase di ultimazione, che la renderà adatta a ospitare anche competizioni autorizzate dal Coni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
