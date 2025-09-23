Il Como donerà l’incasso della partita con il Sassuolo alla città dopo i danni del maltempo
Tra le città più colpite dal maltempo che ha investito il Nord Italia nella giornata del 22 settembre c’è anche Como. Nel Comune lombardo l’esondazione del lago ha comportato non pochi danni, mettendo in ginocchio la popolazione. Una vicenda che ha risvolti anche nel calcio. Il Como, infatti, mercoledì 24 settembre giocherà in Coppa Italia contro il Sassuolo. Il club ha deciso di donare l’intero incasso del match in favore della comunità locale. Ad annunciarlo è stato l’allenatore Cesc Fabregas, che su Instagram ha scritto: «Il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore». 🔗 Leggi su Lettera43.it
