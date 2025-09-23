Il Commissario Montalbano – Una voce di notte | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
Il Commissario Montalbano – Una voce di notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 23 settembre 2025, su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano, con l’episodio Una voce di notte, già trasmesso per la prima volta nel 2013. Tornano dunque le avvenute del celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, e uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming l’episodio di Montalbano Una voce di notte? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Nel giorno del suo compleanno, il commissario si trova alle prese con un combattivo pirata della strada, Giovanni Strangio, che si rivelerà essere lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele Strangio. 🔗 Leggi su Tpi.it
