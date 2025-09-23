Il colpo importante per l’Arsenal come Noni Madueke è escluso per due mesi
2025-09-23 11:42:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Arsenal sarà senza estate che firma Noni Madueke per circa due mesi a causa di un infortunio al ginocchio subito nel pareggio per 1-1 di domenica con il Manchester City. L’Inghilterra internazionale è stato ritirato a metà tempo contro gli uomini di Pep Guardiola dopo aver subito la battuta d’arresto all’inizio. Ora mancherà diverse partite importanti per i Gunners sia in Premier League che in Champions League, nonché, potenzialmente, il resto della campagna di qualificazione della Coppa del Mondo dei tre Lions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: colpo - importante
