Il Codice dei Contratti pubblici è di nuovo sotto assedio | tra le gite scolastiche e il ritorno delle micro-norme il caos dello Stato
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore aveva giurato solennemente che le stagioni delle deroghe, delle norme spezzettate e delle modifiche a getto continuo fossero finite. Un codice unico, moderno, fondato su principi generali, orientato alla digitalizzazione, pensato per semplif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contratti di lavoro più trasparenti con il codice Ccnl nel Registro delle Imprese
Procedura di stipula della convenzione di cassa: guida normativa al rinnovo secondo le regole del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. GUIDA AGGIORNATA
Garanzia definitiva e polizza decennale: il sistema di tutele del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
