Il Cirs realizza alloggio di transito per le donne vittime di violenza | Va arredata servono donazioni
Offrire una casa temporanea alle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza, permettendo loro di trovare uno spazio sicuro dove ripartire, accompagnate da un supporto costante e qualificato. Con questo obiettivo nasce “Casa Mimosa”, un alloggio di transito destinato a quelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
