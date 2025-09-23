Il Cirque du Soleil per la prima volta a Bergamo | in scena alla ChorusLife Arena

Bergamo. Il Cirque du Soleil Arena torna in Italia nel 2026 con OVO a Roma e Bergamo – un’occasione unica per ammirare il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà in scena uno show tutto nuovo. OVO farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 Aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 aprile 2026. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di OVO presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. OVO stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

