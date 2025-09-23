Il Cinema Saffi d' essai omaggia il maestro del cinema tedesco Werner Herzog con una rassegna di proiezioni

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 settembre prende il via la rassegna realizzata in collaborazione fra la Cineteca di Bologna e il Cinema Saffi d'essai di Forlì dedicata a Werner Herzog, Leone d'oro alla carriera 2025 al Festival di Venezia 2025. Il maestro, tra i protagonisti del rinnovamento del cinema tedesco degli anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinema - saffi

Il Cinema Saffi d'essai omaggia il maestro del cinema tedesco Werner Herzog con una rassegna di proiezioni; Stasera 10 lettori gratis al Saffi. Riapertura con ‘Bolero’ di Fontaine; Stasera 10 lettori gratis al Saffi. Riapertura con ‘Bolero’ di Fontaine.

Il Cinema Saffi d'essai omaggia il maestro del cinema tedesco Werner Herzog con una rassegna di proiezioni - Il 29 settembre prende il via la rassegna realizzata in collaborazione fra la Cineteca di Bologna e il Cinema Saffi d'essai di Forlì dedicata a Werner Herzog, Leone d'oro alla carriera 2025 al Festiva ... Riporta forlitoday.it

Il capolavoro di Hitchcok ’Io ti salverò’ al cinema Saffi - Prosegue, domani sera alle 21 al cinema Saffi d’essai, la rassegna ‘Kino – storie di cinema’, con uno dei capolavori di Alfred Hitchcock, il film ‘io ti salverò’ in versione restaurata dalla Cineteca ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Saffi D Essai