Il Cesena ora è più forte in trasferta Tris di successi in fila solo con Bisoli

Un’inversione di rotta decisa, ma soprattutto evidente. Il Cesena di Mignani ora sa fare la voce grossa anche in trasferta, cosa che lo corso anno è successa poco e quasi solamente nella seconda parte di stagione. Sei in tutto gli acuti lontano dal Manuzzi nella stagione passata di cui il primo, a Cittadella, solo alla tredicesima giornata (2-0 firmato Bastoni-Shpendi) e dopo aver lasciato l’intera posta a Sassuolo, Pisa, Spezia con due soli punti rimediati a Palermo e Sassuolo. Quest’anno la musica sembra esser ben diversa, a parte l’avvio sprint, occorre risalire alla stagione 2006-2007 per ritrovare una striscia positiva analoga, il Cavalluccio di Fabrizio Castori infilò subito sei risultati utili consecutivi prima di perdere 4-3 in casa del Genoa ma dopo quattro incontri aveva 8 punti, conseguenza di due pareggi e due vittorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

