Un’inversione di rotta decisa, ma soprattutto evidente. Il Cesena di Mignani ora sa fare la voce grossa anche in trasferta, cosa che lo corso anno è successa poco e quasi solamente nella seconda parte di stagione. Sei in tutto gli acuti lontano dal Manuzzi nella stagione passata di cui il primo, a Cittadella, solo alla tredicesima giornata (2-0 firmato Bastoni-Shpendi) e dopo aver lasciato l’intera posta a Sassuolo, Pisa, Spezia con due soli punti rimediati a Palermo e Sassuolo. Quest’anno la musica sembra esser ben diversa, a parte l’avvio sprint, occorre risalire alla stagione 2006-2007 per ritrovare una striscia positiva analoga, il Cavalluccio di Fabrizio Castori infilò subito sei risultati utili consecutivi prima di perdere 4-3 in casa del Genoa ma dopo quattro incontri aveva 8 punti, conseguenza di due pareggi e due vittorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ora è più forte in trasferta. Tris di successi in fila solo con Bisoli