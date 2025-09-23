Il Cere fa incetta di titoli ai provinciali

Il Cere fa incetta di titoli nelle finali dei 67esimi campionati provinciali outdoor, disputati sui campi di casa, dominando l’Open con 4 titoli in altrettanti tabelloni. Il favorito Luigi Fornaciari si aggiudica il singolare maschile grazie al ritiro di Gian Maria Baisi (CT Albinea) a gara ormai compromessa, quando il numero 1 del tabellone era già avanti 6-0, 4-0; ben più equilibrata la finale tutta in famiglia dell’Open femminile, con Chiara Felici che piega 3-6, 6-3, 7-5 Maria Rosaria Corchia. Felici e Corchia fanno poi loro il doppio, grazie al 6-0, 7-6 a Emma Chiesi e Giorgia Burani (CT Albinea), mentre Fornaciari sfrutta un altro ritiro, quello di Marcello Ferrara (CT Correggio) ed Emanuel Pelati (CT Albinea) per aggiudicarsi anche il doppio maschile insieme a Davide Ferretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Cere fa incetta di titoli ai provinciali

