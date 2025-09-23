Il centrodestra alla ricerca del candidato presidente per la Puglia | sfuma l' ipotesi Vannacci
L'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci non sarà candidato alla Presidenza della Regione Puglia alle elezioni in programma il 23 e il 24 novembre prossimi. Lo riporta l'Ansa dopo aver ascoltato fonti vicine all'europarlamentare, a seguito di notizie di stampa circolate in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: centrodestra - ricerca
Elezioni regionali: vertice notturno del centrodestra alla ricerca di candidati
Centrodestra alla ricerca del nome. In Campania spunta l’idea Carfagna
Centrodestra alla ricerca di un assetto, salta il Consiglio metropolitano: "Al palo lo statuto dell'ente"
VERSO LE ELEZIONI - Il sindaco Sadegholvaad vola nei sondaggi e prepara il bis, mentre il centrodestra è alla ricerca di un candidato. Tra civici, professionisti e figure di partito, il totonomi entra nel vivo con pochi mesi per costruire un’alternativa credibile - facebook.com Vai su Facebook
Centrodestra alla ricerca di un assetto, salta il Consiglio metropolitano: "Al palo lo statuto dell'ente" https://ift.tt/3Fdmg1l - X Vai su X
Il centrodestra alla ricerca del candidato presidente per la Puglia: sfuma l'ipotesi Vannacci; Ipotesi Gemmato candidato del centrodestra per le Regionali, il sottosegretario: 'Mio nome sul tavolo'; Il centrodestra pugliese senza leadership, un'occasione persa lunga 20 anni.
Il centrodestra alla ricerca del candidato presidente per la Puglia: sfuma l'ipotesi Vannacci - Tra le opzioni sul tavolo dei leader nazionali, vi sono i nomi del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (Fdi), del deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis, e del sindaco di Monopoli, Angelo A ... Segnala baritoday.it
Ipotesi Gemmato candidato del centrodestra per le Regionali, il sottosegretario: "Mio nome sul tavolo" - che si possa iniziare una campagna elettorale di profondità, che possa andare sui contenuti" ... baritoday.it scrive