Il centro visite di Spinadello riapre con un autunno ricco di eventi tra mostre laboratori e presentazioni di libri

Con l’arrivo dell’autunno, Spinadello riapre le sue porte con un programma che intreccia arte incisoria, paesaggio appenninico e manualità creativa. Sabato 27 settembre alle ore 18.30 prende il via la mostra “Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio”, frutto della ricerca condotta all’interno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il centro visite di Spinadello riapre con un autunno ricco di eventi, tra mostre, laboratori e presentazioni di libri.

