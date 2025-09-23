Il centro apre le porte all' Università torna la Notte della Ricerca di Unimore
Venerdì 26 settembre torna la Notte della Ricerca di Unimore, l’evento che ogni anno trasforma le città di Modena, Reggio Emilia e Mantova in grandi laboratori aperti a tutti con attività gratuite, coinvolgenti e pensate per un pubblico di tutte le età. L’evento è un’occasione unica per entrare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
