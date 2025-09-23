Monza – È stata r inviata a giudizio per maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi davanti a minorenni e sarà processata dal Tribunale di Monza il 10 febbraio l’ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica ed ex responsabile dell’Accademia internazionale delle Farfalle di Desio, in Brianza, Emanuela Maccarani. L’imputata si è presentata ieri mattina davanti alla giudice per le udienze preliminari Silvia Pansini per il procedimento penale in cui si sono costituite parti civili le ex atlete Anna Basta e Nina Corradini, che nel 2022 hanno denunciato abusi psicologici, e le colleghe Beatrice Tornatore e Francesca Majer, oltre all’associazione Change the Game che combatte gli abusi nello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso dei presunti abusi sulle atlete, Emanuela Maccarani a processo: “Falsità, ho perso tutto”