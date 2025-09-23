Il Carpi ospita il Ravenna è big match al Cabassi

Modenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche il tempo di gustarsi appieno i tre punti colti in casa della Samb, che è già tempo di tornare in campo. Al Cabassi stasera (20.45) arriva il Ravenna, che va come un treno, tre successi di fila e primo posto agganciato, grazie alla sconfitta dell'Arezzo. I romagnoli, ripescati in serie C. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carpi - ospita

Carpi verso Ravenna con il dubbio Saporetti - E’ una sfida che vale già tanto per la classifica Con 2 sole vittorie nelle ultime 7 giornate quella di domani a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Carpi Ospita Ravenna 232