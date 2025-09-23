Il caos ProPal un copione scritto da Hamas per rendere simpatico l' islamismo radicale

Certo fanno incazzare i teppisti che sfruttando l'immagine dei bambini affamati di Gaza mettono a ferro e fuoco la stazione di Milano, bloccano Roma e mezza Italia. Ma prima ancora che incazzare fanno pena. Pena perché, a differenza dei partiti che nascondono i propri legami con Hamas e rifiutano di renderli pubblici, minacciando e denunciando i pochi giornali come Il Tempo che hanno dimostrato che l'ondata ProPal è direttamente connessa alla propaganda del regime terroristico che governa Gaza, questi nazipartisan dalla bandiera rossa e la testa vuota sono caduti con tutte le scarpe nel copione scritto per loro da chi in ostaggio non tiene solo gli israeliani dal 7 ottobre ma i palestinesi della Striscia da molto prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

