Il cantante ha dovuto spiegarlo

Justcalcio.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-23 08:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Laura Pausini riconosciuto seguace di AC Milan ha scritto “Bentornato Lorenzo (benvenuto Lorenzo)” Per celebrare il L’obiettivo di Lorenzo Pellegrini con Roma contro Lazio. Pellegrini, celebrando il suo obiettivo contro Lazio In Italia questo commento della famosa cantante Laura Pausini ha scatenato dubbi e dibattiti: perché Laura Pausini ha celebrato un obiettivo da Roma se è un seguace di Milano? Quando Lorenoz Pellegrino ha segnato, lo celebriamo tutti e sono molto felice per lui; È un talento italiano che dobbiamo proteggere Laura Pausini Laura Pausini: “Il mio atleta preferito è Carlo Ancelotti”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il cantante ha dovuto spiegarlo

© Justcalcio.com - Il cantante ha dovuto spiegarlo

In questa notizia si parla di: cantante - dovuto

Miley Cyrus in terapia intensiva: La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi per un’infezione. ‘Che schifo’, diceva il medico; Fedez e il divorzio da Chiara Ferragni: «Una bomba atomica. La mia vita passata? Provo repulsione. E ai miei figli ho dovuto spiegare la separazione; Olly al Festival di Sanremo 2025: «La mia canzone parla di una nostalgia che non si riesce a spiegare».

Cerca Video su questo argomento: Cantante Ha Dovuto Spiegarlo