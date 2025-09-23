Il campione Luca Marini in un ristorante di Francavilla

Luca Marini, noto motociclista italiano, nonché campione della Moto Gp e fratello di Valentino Rossi, ha scelto un locale della riviera abruzzese.Il pilota ha fatto tappa al ristorante di pesce Mecomilla, a Francavilla al Mare. Un grande onore per i ristoratori accogliere Marini, che ha trascorso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Luca Marini (fratello di Valentino Rossi) attacca Marquez: «La vittoria MotoGp 2025 è già scritta: c'è molto interesse a far vincere Marc» - Luca Marini, a margine del weekend di MotoGp a Barcellona, non sa ancora chi vincerà il Mondiale 2024 tra Francesco Bagnaia, campione uscente, e Jorge Martin, leader del Mondiale con 24 punti di ... Si legge su corriere.it

Riecco Luca Marini: in pista dopo l’incidente - Il campione di motociclismo ha ritrovato il contatto con le due ruote dopo l’infortunio e lo ha fatto in uno dei circuiti più belli e impegnativi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it