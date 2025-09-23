Il cadavere è suo Musica sotto choc 15enne scomparsa trovata nell’auto del famoso cantante
Un ritrovamento che ha sconvolto l’opinione pubblica americana e che intreccia cronaca nera e mondo della musica. All’interno del bagagliaio di una Tesla è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane donna in avanzato stato di decomposizione. L’auto, ferma da alcuni giorni in una rimessa, è di proprietà di un cantante, che però pare sia escluso dalle indagini ed è emerso come avesse fornito piena collaborazione agli investigatori. Il ritrovamento risale allo scorso 8 settembre, quando un uomo ha chiamato la polizia allarmato da un odore nauseante proveniente dal veicolo. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno aperto il portellone della Tesla e si sono trovati davanti al corpo di una giovane donna, impossibile da identificare nell’immediato a causa delle condizioni del cadavere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: cadavere - musica
Rassegna di musica rock al femminile Pinkabbestia, al via con 'Le cadavere squisite'
PONTE DELLA MUSICA, ritrovato cadavere di giovane uomo Il cadavere di un uomo di colore, dall’apparente eta’ di 30 o 35 anni, e’ stato ritrovato ieri mattina nelle acque del fiume Tevere a Roma tra Ponte della Musica e Ponte Duca D’Aosta, sul lato stadi - facebook.com Vai su Facebook