Il cadavere è suo Musica sotto choc 15enne scomparsa trovata nell’auto del famoso cantante

Un ritrovamento che ha sconvolto l’opinione pubblica americana e che intreccia cronaca nera e mondo della musica. All’interno del bagagliaio di una Tesla è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane donna in avanzato stato di decomposizione. L’auto, ferma da alcuni giorni in una rimessa, è di proprietà di un cantante, che però pare sia escluso dalle indagini ed è emerso come avesse fornito piena collaborazione agli investigatori. Il ritrovamento risale allo scorso 8 settembre, quando un uomo ha chiamato la polizia allarmato da un odore nauseante proveniente dal veicolo. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno aperto il portellone della Tesla e si sono trovati davanti al corpo di una giovane donna, impossibile da identificare nell’immediato a causa delle condizioni del cadavere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it