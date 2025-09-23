Il boss del Parco Verde in carcere da 11 anni comandava ancora il clan a Caivano

Cinque arresti nel clan Ciccarelli di Caivano (Napoli); il boss Antonio Ciccarelli, alias "Tonino 'a munnezza", avrebbe impartito direttive per estorsioni, spaccio di droga e omicidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

boss parco verde carcereIl boss del Parco Verde, in carcere da 11 anni, comandava ancora il clan a Caivano - Sebbene sia detenuto dal 2014, quindi da 11 anni, Antonio Ciccarelli, ritenuto boss dell'omonimo clan del Parco Verde di Caivano (Napoli), non avrebbe mai smesso di comandare il clan, impartendo ... Come scrive fanpage.it

boss parco verde carcereOrdini al suo clan dal carcere, nuove accuse per boss detenuto - Dal carcere, fino allo scorso mese di giugno, ha impartito i suoi ordini al clan di cui è il capo, nel parco verde di Caivano, coordinando, prima grazie al fratello Domenico, poi al nipote Ciro, le es ... Si legge su ansa.it

