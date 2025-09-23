Il boss del Parco Verde in carcere da 11 anni comandava ancora il clan a Caivano
Cinque arresti nel clan Ciccarelli di Caivano (Napoli); il boss Antonio Ciccarelli, alias "Tonino 'a munnezza", avrebbe impartito direttive per estorsioni, spaccio di droga e omicidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: boss - parco
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Vi presento Stefano Callegaro la new entry nel parco insegnanti di Peccati di Gola. Vincitore alla quarta edizione di Masterchef nel 2015 lo abbiamo poi seguito in televisione in programmi quali La prova del cuoco, Quelle brave ragazze, Il boss della pizza, Ca - facebook.com Vai su Facebook
Il boss del Parco Verde, in carcere da 11 anni, comandava ancora il clan a Caivano; Parco Verde di Caivano, tre secoli di carcere per il clan Sautto-Cicarelli: condannate anche dieci donne e due pentiti; Droga market per il super clan, arrivano 41 condanne in appello.
Il boss del Parco Verde, in carcere da 11 anni, comandava ancora il clan a Caivano - Sebbene sia detenuto dal 2014, quindi da 11 anni, Antonio Ciccarelli, ritenuto boss dell'omonimo clan del Parco Verde di Caivano (Napoli), non avrebbe mai smesso di comandare il clan, impartendo ... Come scrive fanpage.it
Ordini al suo clan dal carcere, nuove accuse per boss detenuto - Dal carcere, fino allo scorso mese di giugno, ha impartito i suoi ordini al clan di cui è il capo, nel parco verde di Caivano, coordinando, prima grazie al fratello Domenico, poi al nipote Ciro, le es ... Si legge su ansa.it