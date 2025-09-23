Il Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro al suo posto un ex di Temptation Island

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì riprendono le registrazioni del programma di Canale 5. Saluta il "Bonus" Daniel Nilsson, che a giugno era stato arrestato dopo una violenta lite con la compagna. Fanpage.it può anticipare che al suo posto arriverà l'ex tentatore di "Temptation Island" Luca Vetrone. Lascia anche "Miss Claudia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonus - daniel

Fidanzata di Daniel Nilsson parla dopo l’arresto: rivelazioni sul bonus di Avanti un altro

Daniel Nilsson, bonus di Avanti un Altro, convalidato l’arresto

Avanti un altro, il bonus Daniel Nilsson nega tutto, ma i testimoni lo smentiscono: i fatti

Il Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro, al suo posto un ex di Temptation Island; Daniel Nilsson di “Avanti un Altro” arrestato: la lite in strada a Cervinia, gli schiaffi e le lacrime della fidanzata. Applicato il...; Arrestato Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti: Maltrattamenti nei confronti della compagna, non è stato un caso isolato.

bonus daniel nilsson fuoriIl Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro, al suo posto un ex di Temptation Island - Saluta il “Bonus” Daniel Nilsson, che a giugno era stato arrestato dopo una violenta lite con la compagna. Si legge su fanpage.it

Daniel Nilsson: chi è il “Bonus” di Avanti un altro arrestato/ Dall’addio allo sport alla laurea - Tutto su Daniel Nilsson,, il Bonus di Avanti un altro che è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bonus Daniel Nilsson Fuori