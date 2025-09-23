Il Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro al suo posto un ex di Temptation Island
Giovedì riprendono le registrazioni del programma di Canale 5. Saluta il "Bonus" Daniel Nilsson, che a giugno era stato arrestato dopo una violenta lite con la compagna. Fanpage.it può anticipare che al suo posto arriverà l'ex tentatore di "Temptation Island" Luca Vetrone. Lascia anche "Miss Claudia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
