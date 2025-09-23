Il Bloom fra note e impegno civile. Palestina e mini-festival metal.

La potenza e l’energia del metal, con un mini-festival che farà scoprire alcune tra le realtà più originali del genere nel panorama italiano, tra sonorità sperimentali e accostamenti affascinanti, in bilico fra doom, progressive e influenze cyberpunk. E poi un altro mini-festival, fatto di suoni, parole e immagini, per puntare un faro su ciò che sta accadendo a Gaza. Il Bloom di Mezzago riaccende i suoi amplificatori, dando il via alla nuova stagione dei concerti negli spazi del centro multiculturale di via Curiel. Lo farà venerdì dalle 19 con il “Warm Up Party“ del Metalitalia Festival, una serata speciale che farà da anticipazione ufficiale della rassegna lunga due giorni in programma sabato e domenica al Live Club di Trezzo sull’Adda: sarà un quadruplo concerto con band tra le più interessanti della scena italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

