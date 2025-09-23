Il Bloom fra note e impegno civile Palestina e mini-festival metal
La potenza e l’energia del metal, con un mini-festival che farà scoprire alcune tra le realtà più originali del genere nel panorama italiano, tra sonorità sperimentali e accostamenti affascinanti, in bilico fra doom, progressive e influenze cyberpunk. E poi un altro mini-festival, fatto di suoni, parole e immagini, per puntare un faro su ciò che sta accadendo a Gaza. Il Bloom di Mezzago riaccende i suoi amplificatori, dando il via alla nuova stagione dei concerti negli spazi del centro multiculturale di via Curiel. Lo farà venerdì dalle 19 con il “Warm Up Party“ del Metalitalia Festival, una serata speciale che farà da anticipazione ufficiale della rassegna lunga due giorni in programma sabato e domenica al Live Club di Trezzo sull’Adda: sarà un quadruplo concerto con band tra le più interessanti della scena italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bloom - note
Flor de Oro the new Single Origin specialty coffee from the 1895 by Lavazza collection. Born in the heart of Cauca, Colombia, this rare arabica reveals delicate notes of chamomile, honey and black tea. A golden bloom that shines through every extraction for - facebook.com Vai su Facebook
Il Bloom fra note e impegno civile. Palestina e mini-festival metal.
Musica a palla e impegno civile. Il Bloom si scatena a ritmo di punk - Una delle band punk rock italiane più apprezzate a livello internazionale, con il suo mix di rabbia, ironia, potenza e melodia. Secondo ilgiorno.it
Dal rock al rispetto della Terra. Al Bloom musica e impegno civile - Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. ilgiorno.it scrive