"Vittoria doppia". Lorenzo Ciattaglia, tecnico del Matelica, si gode l’ottimo inizio di stagione, con sette punti realizzati ed il passaggio di turno in Coppa Italia. "Non credevamo ad un avvio simile, essendo una squadra nuova, con un budget un po’ abbassato rispetto allo scorso anno", rivela Il trainer dopo il successo sulla Civitanovese (1-2). "Il pareggio – ammette – sarebbe stato più giusto. Temevo questa partita, per la forza dell’avversario e per la difficoltà del campo. Perciò, parlo di successo che vale doppio. Inizialmente non trovavamo le distanze, il vento cambiava le traiettorie. La Civitanovese è partita forte, ci siamo fatti il gol da soli, ma anche per la pressione avversaria". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il blitz al Polisportivo. Matelica, uno splendido avvio di stagione . Ciattaglia: "È una vittoria che vale doppio»