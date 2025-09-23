Il bimbo ferito dopo l' incidente in bici è tornato a casa Favara lo abbraccia simbolicamente

È tornato a casa il piccolo Cristian, 7 anni, il bambino favarese rimasto gravemente ferito nelle scorse settimane in seguito a un incidente in bici avvenuto in cortile San Vito.Adesso, per il piccolo inizia una lunga e faticosa fase di riabilitazione, ma potrà farlo nella sua città e con la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

