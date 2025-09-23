Il bilancio di arresti e denunce dopo la devastazione in stazione Ecco chi sono i ProPal

Sono 5 le persone arrestate in flagranza per gli scontri avvenuti lunedì 22 settembre 2025 alla stazione Centrale di Milano, nel corso del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale. Due sono ragazze di 21 e 22 anni che militano nel centro sociale Lambretta. Entrambe saranno processate per direttissima. Un terzo è un 37enne, incensurato e mai censito tra le realtà antagoniste o anarchiche: per lui si attende la convalida del gip e l'eventuale applicazione di una misura cautelare. Gli altri due arrestati sono un ragazzo e una ragazza, entrambi di 17 anni: dopo una notte trascorsa nel carcere Beccaria saranno giudicati dal Tribunale apposito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il bilancio di arresti e denunce dopo la devastazione in stazione. Ecco chi sono i ProPal

In questa notizia si parla di: bilancio - arresti

Salerno, il bilancio della Polizia: in sei mesi 65 denunce, 29 arresti e 99 stranieri espulsi

Pontedera, il bilancio di una settimana di controlli: due arresti e uno straniero espulso

6 arresti e oltre 1.360.000 euro sequestrati il bilancio dell’operazione antidroga “End to end”, condotta dalla Squadra Mobile di Pescara

Il bilancio di una estate di controlli in provincia di Latina https://www.latinaoggi.eu/news/311304/controlli-estivi-bilancio-della-prefettura-+21-di-arresti-rafforzata-la-lotta-a-droga-e-lavoro-nero.html - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri, il bilancio dell'estate: 77 arresti e multe per 350mila euro - X Vai su X

Guerriglia e scontri in Centrale, 5 arresti: due ragazzi hanno 17 anni; Il bilancio della zona rossa a Fontivegge tra controlli, denunce e arresti: tutti i numeri. Cosa succede ora; ? Lite in strada, furto al negozio e resistenza alla polizia: weekend da incubo.

Violenze ProPal, il bilancio di arresti e denunce. Coinvolti anche dei minorenni: ecco chi sono - Sono 5 le persone arrestate in flagranza per gli scontri avvenuti lunedì 22 settembre 2025 alla stazione Centrale di Milano, nel corso del ... Secondo iltempo.it

Il bilancio della zona rossa a Fontivegge tra controlli, denunce e arresti: tutti i numeri. Cosa succede ora - Ecco quanto è emerso nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito ... Da corrieredellumbria.it