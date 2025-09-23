Il balzo di David De Gea
Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, al cinquantaduesimo minuto di gioco, Sergi Roberto scuoteva la testa e borbottava, mentre tutti i suoi compagni portavano le loro mani a stringersi i capelli. Sono giovani al Como, godono quasi tutti di chiome trotterellanti. Sergi Roberto di anni ne ha 33, di capelli parecchi e di cose in campo ne ha viste ancora di più. Per dodici anni ha indossato la maglia del Barcellona, per dodici anni ha giocato in Champions League. Poi, nell'agosto del 2024, era finito in riva al Lario perché Cesc Fabregas si ricordava di quel giovane centrocampista forte forte che giocava con lui in blaugrana e lo convinse a raggiungerlo al Como. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il balzo di David De Gea; Polissya-Fiorentina 0-1, ricomincia il De Gea show: miracolo dello spagnolo su Filippov.
De Gea affare da 2 milioni, ora Firenze ha un altro David - Da disoccupato extra lusso a eroe per una notte, ma probabilmente anche per il resto del campionato, almeno così si augurano i tifosi della Fiorentina. Riporta ansa.it
Il Manchester United ha gestito male l'addio di David de Gea e la sua successione, ma era il momento giusto per dividersi - Quando il Manchester United ha licenziato Erik ten Hag nell'ottobre 2024, c'è stata la consueta serie di saluti e tributi da parte dei suoi giocatori. Secondo goal.com