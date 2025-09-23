il balzo di david de gea

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, al cinquantaduesimo minuto di gioco, Sergi Roberto scuoteva la testa e borbottava, mentre tutti i suoi compagni portavano le loro mani a stringersi i capelli. Sono giovani al Como, godono quasi tutti di chiome trotterellanti. Sergi Roberto di anni ne ha 33, di capelli parecchi e di cose in campo ne ha viste ancora di più. Per dodici anni ha indossato la maglia del Barcellona, per dodici anni ha giocato in Champions League. Poi, nell'agosto del 2024, era finito in riva al Lario perché Cesc Fabregas si ricordava di quel giovane centrocampista forte forte che giocava con lui in blaugrana e lo convinse a raggiungerlo al Como. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

