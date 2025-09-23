Il 27 e 28 settembre all’A1Expò torna la Fiera del Vintage
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, dopo ben 5 mesi di attesa, torna al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud l’attesissima XX edizione della Fiera del Vintage, l’evento che da anni richiama appassionati, collezionisti e curiosi da tutta Italia. Un viaggio nel tempo e nello stile, tra oltre 300 espositori suddivisi per aree tematiche: antiquariato, modernariato, vinili, moda retrò, rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e molto altro ancora. La Fiera del Vintage non è solo un mercato, ma una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca del pezzo unico, raro e intramontabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
