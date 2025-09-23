Il 26 settembre la cerimonia di commemorazione di Eldo Capanna e Otello Boccherini

È in programma venerdì 26 settembre in località Monte Pomponi la cerimonia di commemorazione del tenente Eldo Capanna e del sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 settembre 1944. Nato dallo sfaldamento della Divisione Paracadutisti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

