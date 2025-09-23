Il 22 settembre è stata una giornata di lotta memorabile per varie ragioni
La giornata di lotta di lunedì 22 settembre, cui ho avuto l’onore di partecipare insieme a milioni di altri lavoratori e cittadini italiani, resterà memorabile per varie ragioni. Proviamo ad elencarle. Ma anzitutto un attestato di stima e un ringraziamento non formale ai compagni dell’Unione sindacale di base, del Collettivo autonomo dei lavoratori portuali e delle numerose altre sigle sindacali nazionali e locali, ai comitati, alle associazioni di studenti e ai numerosi altri soggetti, collettivi e individuali, che hanno dato vita con coraggio, coerenza e lucidità a questa impresa, animando lo sciopero e le decine e decine di manifestazioni che hanno percorso le strade di numerose città italiane grandi e piccole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: settembre - stata
Padre Pio, beato transito: a San Giovanni Rotondo è stata la notte della commemorazione Il frate delle stimmate morto il 23 settembre 1967
Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 15-21 Settembre 2025: Luna Scopre di Essere Stata Drogata!
Anticipazioni beautiful 15-21 settembre 2025: luna scopre di essere stata drogata
Ieri sera 21 settembre è stata una meravigliosa serata di fine estate trascorsa insieme a Berti Mode di Candelú, che ha creato la consueta e tanto attesa sfilata di moda per presentare le collezioni autunno-inverno. La loro è una realtà a gestione orgogli - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze, da 132 mila del 2017/2018 a 232 mila dello scorso anno: + 72%. Nuovo boom previsto dal prossimo settembre; 22/05/2020 – Per l’edilizia scolastica è possibile pagare i SAL in deroga alle previsioni di Contratto. Nota all’articolo 232 del “Decreto Rilancio”.; Pensioni : Cumulo Gratuito dei Contributi.