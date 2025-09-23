Il 22 settembre è stata una giornata di lotta memorabile per varie ragioni

La giornata di lotta di lunedì 22 settembre, cui ho avuto l’onore di partecipare insieme a milioni di altri lavoratori e cittadini italiani, resterà memorabile per varie ragioni. Proviamo ad elencarle. Ma anzitutto un attestato di stima e un ringraziamento non formale ai compagni dell’Unione sindacale di base, del Collettivo autonomo dei lavoratori portuali e delle numerose altre sigle sindacali nazionali e locali, ai comitati, alle associazioni di studenti e ai numerosi altri soggetti, collettivi e individuali, che hanno dato vita con coraggio, coerenza e lucidità a questa impresa, animando lo sciopero e le decine e decine di manifestazioni che hanno percorso le strade di numerose città italiane grandi e piccole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

