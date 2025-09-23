Il 13enne che ha viaggiato nascosto nel carrello di un aereo a 50 gradi sotto zero
Un ragazzo afgano di 13 anni ha viaggiato nascosto nel carrello di un aereo della Kam Air da Kabul a Delhi. Scoperto all’atterraggio, è stato interrogato dalle autorità indiane e rimandato in Afghanistan. Il giovane voleva raggiungere l’Iran e con sé aveva solo un piccolo altoparlante rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: 13enne - viaggiato
Avventure nel Mondo non è un semplice tour operator, ma una grande community di viaggiatori: da oltre 50 anni migliaia di persone partono insieme per esplorare il pianeta, vivendo esperienze autentiche e condivise. Ogni anno a settembre ci ritroviamo pe - facebook.com Vai su Facebook
Il 13enne che ha viaggiato nascosto nel carrello di un aereo a 50 gradi sotto zero; Da Kabul a Delhi nascosto nel carrello di atterraggio dell'aereo: «l'avventura» di un 13.enne; Viaggia nascosto tra due vagoni per oltre 100 km per non pagare il biglietto: soccorso a Bologna un 61enne.
Collegno, dimesso il 13enne picchiato in campo: "Non mi aspettavo che un papà potesse farlo" - I medici hanno già dimesso il portiere di 13 anni che è stato picchiato in campo durante una partita di un torneo giovanile dal papà di un suo avversario. Lo riporta gazzetta.it
Portiere 13enne aggredito fermato per un anno, il referto: "Ha colpito un avversario a terra" - Si arricchisce la storia del portiere 13enne colpito in quel di Collegno da un genitore. Riporta tuttomercatoweb.com