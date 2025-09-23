Ignoti tentano di bruciare l’auto in uso alla compagna di un 48enne detenuto

SANARICA – Il danno è stato contenuto, il fatto, in sé, resta grave. Grave e particolare, perché nel corso della notte qualcuno ha invaso una proprietà privata, con la chiara intenzione di incendiare l’autovettura in uso a una donna, compagna di un uomo di 48 anni al momento detenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it