Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’ tenero scatto con il figlio | La miglior sensazione della vita

(Adnkronos) – A un paio di settimane dall'annuncio di essere diventato papà di Gabriele, Ignazio Boschetto condivide un tenero scatto in bianco in nero insieme al suo bebè. "La miglior sensazione della vita", scrive a corredo in una 'Storia' su Instagram. Lo scorso 8 settembre sua moglie Michelle Bertolini aveva condiviso la foto di un . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

