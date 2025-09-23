Ieri sera ho pianto La voce di una docente dimenticata dall’algoritmo Lettera
Inviata da Giovanna Cataldi - Sono una docente, una madre, una moglie. E ieri sera ho pianto. Ho pianto lacrime amare per colpa di un algoritmo. Un algoritmo che dovrebbe garantire equità, ma che invece distribuisce incarichi come se fossero numeri al lotto. Lo chiamano “procedura informatizzata”, ma per noi è diventato l’algoritmo della fortuna e decide il destino di chi, come me, ha dedicato anni allo studio, alla formazione, alla speranza di un lavoro stabile nella scuola pubblica italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ieri - sera
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera
Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminati e vincitore della finale di ieri sera 2 luglio, decima puntata
Ieri sera ho avuto l’onore e il privilegio di consegnare insieme a Mary Earps il Premio Yashin a Hannah Hampton e Gianluigi Donnarumma. Il premio vinto da Gigio è motivo di orgoglio personale e per tutto il calcio italiano. E’ stata una serata straordinaria, ci t - X Vai su X
Ieri sera sono stato ospite della festa provinciale dell’Unità di Siracusa. Ringrazio il Pd siracusano per l’invito. Di seguito, un ampio estratto della mia intervista col giornalista Sebastiano Damante. - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera ho pianto. La voce di una docente dimenticata dall’algoritmo. Lettera; Flavia Pennetta dieci anni dopo la vittoria agli Us Open: “La sera prima ho pianto a lungo”; Palla in curva con Giorgio Barbieri: Arvedi una garanzia, Nicola l'uomo giusto su cui puntare per la salvezza. Per troppo amore ho pianto di gioia e di rabbia per la Cremo.