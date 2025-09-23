Ieri sera ho pianto La voce di una docente dimenticata dall’algoritmo Lettera

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Giovanna Cataldi - Sono una docente, una madre, una moglie. E ieri sera ho pianto. Ho pianto lacrime amare per colpa di un algoritmo. Un algoritmo che dovrebbe garantire equità, ma che invece distribuisce incarichi come se fossero numeri al lotto. Lo chiamano “procedura informatizzata”, ma per noi è diventato l’algoritmo della fortuna e decide il destino di chi, come me, ha dedicato anni allo studio, alla formazione, alla speranza di un lavoro stabile nella scuola pubblica italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ieri - sera

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera

Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminati e vincitore della finale di ieri sera 2 luglio, decima puntata

Ieri sera ho pianto. La voce di una docente dimenticata dall’algoritmo. Lettera; Flavia Pennetta dieci anni dopo la vittoria agli Us Open: “La sera prima ho pianto a lungo”; Palla in curva con Giorgio Barbieri: Arvedi una garanzia, Nicola l'uomo giusto su cui puntare per la salvezza. Per troppo amore ho pianto di gioia e di rabbia per la Cremo.

Cerca Video su questo argomento: Ieri Sera Ho Pianto