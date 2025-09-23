Ieri sera ho pianto La voce di una docente dimenticata dall’algoritmo Lettera

Inviata da Giovanna Cataldi - Sono una docente, una madre, una moglie. E ieri sera ho pianto. Ho pianto lacrime amare per colpa di un algoritmo. Un algoritmo che dovrebbe garantire equità, ma che invece distribuisce incarichi come se fossero numeri al lotto. Lo chiamano “procedura informatizzata”, ma per noi è diventato l’algoritmo della fortuna e decide il destino di chi, come me, ha dedicato anni allo studio, alla formazione, alla speranza di un lavoro stabile nella scuola pubblica italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it