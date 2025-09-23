Ieri in Campania | spari in pieno centro a Salerno E’ casertana la migliore pizzeria d’Italia

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 22 settembre 2025.  Avellino – Nel giorno in cui l’Italia scende in piazza per lo  sciopero generale  in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della  Global Sumud Flotilla,  anche la provincia di Avellino fa sentire la sua voce.   ( LEGGI QUI )  Benevento – Il capoluogo sannita ha vissuto una giornata che resterà impressa nella memoria di molti: oltre un migliaio di persone hanno attraversato la città, dal Rione Libertà alla Stazione Centrale,  per esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere la fine delle violenze a Gaza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania spari in pieno centro a salerno e8217 casertana la migliore pizzeria d8217italia

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: spari in pieno centro a Salerno. E’ casertana la migliore pizzeria d’Italia

In questa notizia si parla di: ieri - campania

Ieri in Campania: il sindaco che invita a ‘succhiare’ e la terra trema nel napoletano

Ieri in Campania: a Benevento ritrovato il cadavere della donna scomparsa

Ieri in Campania: dramma in città, trovato in casa senza vita

Spari in pieno centro, ferita una persona. Terrore a Sarno; Sparatoria in pieno giorno alla Rotonda Diaz, ecco il video; Giugliano, spari in pieno centro: ferito un uomo.

ieri campania spari pienoSpari in piena notte ai Quartieri Spagnoli, 22enne rischia la vita - Tracce di sangue nell'auto del giovane che aveva diversi fori alla carrozzeria. Come scrive rainews.it

Spari a Fuorigrotta, ferito all'addome 48enne - L'uomo ha detto che a far fuoco sono state persone in scooter. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Spari Pieno