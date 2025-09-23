Ieri in Campania | spari in pieno centro a Salerno E’ casertana la migliore pizzeria d’Italia
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 22 settembre 2025. Avellino – Nel giorno in cui l’Italia scende in piazza per lo sciopero generale in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, anche la provincia di Avellino fa sentire la sua voce. ( LEGGI QUI ) Benevento – Il capoluogo sannita ha vissuto una giornata che resterà impressa nella memoria di molti: oltre un migliaio di persone hanno attraversato la città, dal Rione Libertà alla Stazione Centrale, per esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere la fine delle violenze a Gaza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ieri - campania
Ieri in Campania: il sindaco che invita a ‘succhiare’ e la terra trema nel napoletano
Ieri in Campania: a Benevento ritrovato il cadavere della donna scomparsa
Ieri in Campania: dramma in città, trovato in casa senza vita
Ieri ho avuto il piacere di essere a Montella, in Irpinia, insieme a Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania. È stato un incontro intenso e partecipato, che ci ha permesso di ascoltare e raccogliere tante voci del territorio. Roberto ha posto al c - facebook.com Vai su Facebook
Spari in pieno centro, ferita una persona. Terrore a Sarno; Sparatoria in pieno giorno alla Rotonda Diaz, ecco il video; Giugliano, spari in pieno centro: ferito un uomo.
Spari in piena notte ai Quartieri Spagnoli, 22enne rischia la vita - Tracce di sangue nell'auto del giovane che aveva diversi fori alla carrozzeria. Come scrive rainews.it
Spari a Fuorigrotta, ferito all'addome 48enne - L'uomo ha detto che a far fuoco sono state persone in scooter. Scrive rainews.it