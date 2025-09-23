Ibra svela la sua stanza dei trofei | la quantità è impressionante

Zlatan Ibrahimovi? apre le porte della sua sala dei trofei, battezzata “Legazy”, mostrando riconoscimenti personali e titoli con le sue squadre: un viaggio attraverso successi, coppe e momenti che hanno definito la sua leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante.

