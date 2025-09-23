Ibra svela la sua stanza dei trofei | la quantità è impressionante

Zlatan Ibrahimovi? apre le porte della sua sala dei trofei, battezzata “Legazy”, mostrando riconoscimenti personali e titoli con le sue squadre: un viaggio attraverso successi, coppe e momenti che hanno definito la sua leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante

In questa notizia si parla di: ibra - svela

Ibra, Zidane o ...? Materazzi svela l'avversario più duro affrontato

#Milan, #Ibrahimovic svela la sua sala trofei sui social: “LegaZy” - X Vai su X

Sono trascorsi diversi anni da questa foto e solo ora, Piqué, svela cosa accadde davvero nel momento in cui fu immortalato con Zlatan Ibrahimovic - facebook.com Vai su Facebook

Ibra svela la sua stanza dei trofei: la quantità è impressionante.

Openda svela il suo idolo storico della Juventus in conferenza stampa: «È stato e sarà fonte di ispirazione per me». Il nome - Openda svela il suo idolo storico della Juventus nella conferenza stampa di presentazione: ha fatto quel nome ai giornalisti presenti in sala Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Lois Op ... Secondo juventusnews24.com