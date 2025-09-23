Iacchetti torna a Cartabianca e spara a zero su tutti | Ma quale contraddittorio!

Enzo Iacchetti è tornato nello studio di E’ sempre Cartabianca dopo lo scontro durissimo andato in onda la scorsa settimana con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. La discussione, incentrata su Gaza, era degenerata quando Mizrahi aveva replicato alle parole dell’attore chiedendo di “definire bambino”, scatenando la reazione indignata di Iacchetti. L’attore ha voluto chiarire la sua posizione: “Non sono un violento, non uccido nemmeno le mosche. Non avrei torto nemmeno un capello a quel signore”, ha detto spiegando di non aver mai immaginato che le sue parole avrebbero avuto un tale eco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

