IA e vigilanza | l' esempio del progetto Blindzone
Napoli, 23 set. (askanews) - Nel settore della grande distribuzione, le perdite generate da furti, frodi e inefficienze pesano ogni anno per miliardi di euro. Secondo lo studio "La sicurezza nel retail in Italia 2023" di Crime&Tech, le differenze inventariali rappresentano in media l'1,38% del fatturato annuo. In questo contesto, la corporate intelligence e l'uso di tecnologie avanzate diventano strumenti fondamentali per prevenire i danni e migliorare l'efficienza delle imprese. Un esempio concreto arriva dalla Campania, dove l'ex militare Giuseppe Strollo ha dato vita, grazie alla collaborazione tra Excursus Group e Zumbat Hub, al progetto Blindzone, sviluppato con l'intelligenza artificiale per supportare le aziende nella lotta a furti e frodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vigilanza - esempio
udite udite esiste un Piano d’Azione contro l’uccisione illegale di uccelli che ad oggi è lettera morta e che prevederebbe anche, ad esempio, il ripristino degli organici della vigilanza venatoria provinciale e inasprire le sanzioni rimaste al 1992. - X Vai su X
Comunicato stampa N. 948 - 12 settembre 2025 - Servizio di Vigilanza Scolastica Avviso pubblico di selezione rivolto alle Associazioni di volontariato. Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/servizio-di-vigilanza-scolastica - facebook.com Vai su Facebook
IA e vigilanza: l'esempio del progetto Blindzone; Vigilanza privata: security aeroportuale “ibrida” a Perugia; IA, Cloud, Data Center, il progetto italiano per essere più autonomi.
IA e vigilanza: l’esempio del progetto Blindzone - (askanews) – Nel settore della grande distribuzione, le perdite generate da furti, frodi e inefficienze pesano ogni anno per miliardi di euro. Scrive askanews.it