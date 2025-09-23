IA e vigilanza | l' esempio del progetto Blindzone

Napoli, 23 set. (askanews) - Nel settore della grande distribuzione, le perdite generate da furti, frodi e inefficienze pesano ogni anno per miliardi di euro. Secondo lo studio "La sicurezza nel retail in Italia 2023" di Crime&Tech, le differenze inventariali rappresentano in media l'1,38% del fatturato annuo. In questo contesto, la corporate intelligence e l'uso di tecnologie avanzate diventano strumenti fondamentali per prevenire i danni e migliorare l'efficienza delle imprese. Un esempio concreto arriva dalla Campania, dove l'ex militare Giuseppe Strollo ha dato vita, grazie alla collaborazione tra Excursus Group e Zumbat Hub, al progetto Blindzone, sviluppato con l'intelligenza artificiale per supportare le aziende nella lotta a furti e frodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

