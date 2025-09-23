I voli a terra i droni e l' allarme | cosa è successo all' aeroporto di Copenaghen

Una notte molto particolare nello scalo internazionale di Copenaghen, Danimarca, che è rimasto a lungo chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti e "non identificati" che hanno sorvolato lo scalo con i voli aerei che non sono riusciti né a decollare e nemmeno ad atterrare. Cosa è successo nella notte. In nottata si è svolta una massiccia operazione di polizia all'aeroporto di Kastrup: un portavoce della polizia ha confermato ai media locali che si trattava "d i tre o quattro droni di grandi dimensioni " che si muovevano dentro e fuori dalla zona dello scalo. Secondo altre fonti si sono levati in volo anche alcuni elicotteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I voli a terra, i droni e l'allarme: cosa è successo all'aeroporto di Copenaghen

