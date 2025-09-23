I vicini di casa lo disturbano lui gli brucia l' appartamento | arrestato

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 78enne con l’accusa di incendio doloso e lesioni personali.Secondo la ricostruzione, nella notte l’uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vicini - casa

Film horror dentro casa: il marito cerca di soffocarla col cuscino. Poi si addormenta e lei scappa dai vicini

Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”

Svastiche e minacce sulla porta di una coppia di ebree: le indagini e il dettaglio che punta ai vicini di casa

Due vicini di casa , un tetto in comune da dividere , come lo stesso desiderio di indipendenza energetica e autonomia E' questo che ha spinto Virginia e Marco ad installare un impianto fotovoltaico con accumulo che permetterà ad entrambi si sfruttare l'incre - facebook.com Vai su Facebook

Sono vicini di casa della Russia, vicini sì ma mai così lontani - X Vai su X

I vicini di casa lo disturbano, lui gli brucia l'appartamento: arrestato; Cosa fare se il vicino di casa brucia erba, rami e sterpaglie: puoi agire subito; Condominio. Colui che brucia plastica commette reato.

I vicini di casa di Samantha, uccisa dal compagno a Pisa: “Abbiamo sentito due spari, siamo corsi fuori” - I vicini di casa raccontano che la maggior parte di loro stavano pranzando e improvvisamente hanno sentito gli spari. Come scrive fanpage.it