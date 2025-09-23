Da Pontida è uscita una fotografia della Lega divisa tra diverse anime, fatto che certo non aiuta nella soluzione del problema delle candidature alle regionali, soprattutto sul fronte del Veneto che sembra davvero il nodo politico senza la soluzione del quale la maggioranza farà fatica a trovare la quadra anche per le altre regioni. Il generale Vannacci ha blindato la candidatura di Alberto Stefani, ma lo ha fatto da un pulpito di "opposizione", mentre il grido di Luca Zaia, ‘doge’ incontrastato della Regione per tre mandati, è invece subito suonato come una minaccia nella maggioranza: "Se il candidato sarà della Lega, sarà Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I tormenti del centrodestra. Candidature ancora in alto mare