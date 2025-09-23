I topi di New York hanno un loro linguaggio speciale | squittii ultrasonici per adattarsi al rumore della città
La popolazione di topi a New York è di circa tre milioni di esemplari, pari a un terzo degli esseri umani che vivono nella Grande Mela. Per riuscire a comunicare tra di loro hanno sviluppato uno squittio unico al mondo che gli consente di superare il caos quotidiano della metropoli statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it
