I terreni alle spalle delle Torri Morandi sono di pubblica utilità via libera all' esproprio

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dal Consiglio comunale all’atto che dichiara la pubblica utilità dei terreni situati alle spalle delle Torri Morandi a Torre Faro. L’approvazione è propedeutica all’esproprio ed è stata portata in consiglio perché non tutti i proprietari dell’area hanno aderito alla cessione bonaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

