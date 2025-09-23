I tafferugli a Milano Centrale non sono solo un errore tattico ma un tradimento della causa palestinese
di Lucio Aquilina A Milano, durante una manifestazione a sostegno del popolo di Gaza e contro il genocidio in corso, alcuni partecipanti hanno distrutto l’ingresso della Stazione Centrale. Un episodio grave, che rischia di oscurare il senso profondo delle mobilitazioni e di delegittimare agli occhi dell’opinione pubblica un movimento che, invece, ha radici autentiche e giuste: la richiesta di fermare la violenza, di proteggere i civili, di ridare centralità alla pace. Non è la prima volta che la rabbia e la frustrazione, alimentate dalle immagini quotidiane di morte e distruzione, si trasformano in gesti autolesionistici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caso urbanistica a Milano, tafferugli fuori dal Comune tra manifestanti e polizia
