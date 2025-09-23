I Supereroi della Ricerca | scienza fumetto e cartoline in piazza per la Notte Europea dei Ricercatori

Tempo di lettura: 3 minuti La storica piazza del Municipio a Napoli ospiterà venerdì 26 settembre 2025 la presentazione delle cartoline dedicate ai “supereroi” della ricerca, progetto promozionale che prosegue l’iniziativa più ampia I Supereroi della Cultura promossa dal Comune di Napoli in connessione con il festival COMICON. L’appuntamento rientra nel programma locale della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e sarà allestito nello spazio espositivo dello stand COMICON, con attività aperte al pubblico. Scienza raccontata con il linguaggio del fumetto. L’operazione trasforma cinque figure storiche della cultura e della ricerca napoletana in personaggi fumettistici destinati a coinvolgere un pubblico ampio e giovane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I Supereroi della Ricerca: scienza, fumetto e cartoline in piazza per la Notte Europea dei Ricercatori

