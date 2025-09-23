I segni della guerriglia a Milano tra conta dei danni e voglia di dimenticare

(Adnkronos) – All'indomani della guerriglia urbana che si è scatenata al termine del corteo per la Palestina, nella zona della Stazione Centrale di Milano è il momento di raccogliere i cocci, più che di calcolare i danni subiti, ancora da stimare. Nel perfetto stile della città, a prevalere è la necessità di tornare in fretta . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: segni - guerriglia

60 agenti feriti, guerriglia a Milano. Questi delinquenti filo Hamas che vengono dall'area della sinistra antagonista sono come terroristi! - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025: tutte le previsioni segno per segno; No Expo, dal covo ai segnali in battaglia. La tattica dell’asse italo-greco. Sei mesi di indagini.

I segni della guerriglia a Milano, tra conta dei danni e voglia di dimenticare - All'indomani della guerriglia urbana che si è scatenata al termine del corteo per la Palestina, nella zona della Stazione Centrale di Milano è il momento di raccogliere i cocci, più che di calcolare i ... Come scrive adnkronos.com

Corteo per Gaza a Milano, guerriglia in Stazione Centrale tra barricate e fumogeni. VIDEO - All'arrivo del corteo in Stazione Centrale tensione tra i manifestanti e la Polizia. Segnala affaritaliani.it