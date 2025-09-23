I segnali militari di Putin all’Europa non sono episodi isolati
Da gennaio 2025 l’Europa ha ricevuto dalla Russia una serie di messaggi chiari, spesso indiretti, ma inequivocabili. Non sono solo episodi di tensione militare, come i droni caduti in Polonia, il caso degli incursori fermati in Estonia o il volo dell’aereo da guerra sopra la Svezia. Sono tasselli di una strategia più ampia: Mosca vuole ricordare che la sua guerra non si ferma ai confini ucraini, che l’occidente è un obiettivo politico, psicologico e strategico. Primo segnale: la pressione costante sul Baltico. L’incidente in Estonia, con cittadini russi coinvolti in operazioni di spionaggio e sabotaggio, ha mostrato come Mosca non abbia rinunciato alla sua “guerra ibrida” per dire che le frontiere non sono sicure. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
